Vídeo mostra policiais feridos sendo socorridos após conflito com indígenas

Um vídeo divulgado no início da tarde de hoje (26), mostra policiais feridos em ação que terminou com a morte de um indígena Guarani Kaiowá, durante conflito na última sexta-feira (24), no território Guapo’y, em Amambai, município localizado na região sul de Mato Grosso do Sul.

A ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar aconteceu após indígenas da etnia Guarani e Kaiowá retomarem uma parte do território de Guapo’y. As ações de enfrentamento com indígenas também foram registradas em Naviraí.

De acordo com informações, nove indígenas ficaram feridos e um acabou morrendo. A morte de Vitor Fernandes, de 42 anos, foi confirmada pelos policiais.

Segundo informações do CIMI (Conselho Indigenista Missionário), as ações da Polícia foram resultados da tentativa de retomada de terras. Para os Guarani Kaiowá, Guapoy é parte de um território tradicional que lhes foi roubado quando houve a subtração de alguns hectares da reserva de Amambai. No movimento, os Guarani Kaiowá clamam atenção e exigem proteção às suas vidas e seus direitos.

