Policiais ficam feridos contendo invasões indígenas em MS; Índios foram atingidos com balas de borracha

O Batalhão de Choque da Polícia Militar conteve na tarde desta sexta-feira (24), Povos Guarani Kaiowá que retomaram, novamente, o território de Guapoy, em Amambai. As ações de enfrentamento com indígenas também foram registradas em Naviraí.

As ações da polícia foram resultados da tentativa da retomada de terras, segundo a página das redes sociais do CIMI (Conselho Indigenista Missionário). O Diretor do Hospital Regional do município confirmou que três policiais foram feridos nas pernas.

Para os Guarani Kaiowá, Guapoy é parte de um território tradicional que lhes foi roubado quando houve a subtração de alguns hectares da reserva de Amambai. No movimento, os Guarani Kaiowá clamam atenção e exigem proteção às suas vidas e seus direitos.

Feridos

Até o momento, também há relatos de que os policiais dispararam tiros de bala de borracha contra os indígenas, deixando ao menos seis feridos – dois deles estão em deslocamento para a Capital do Estado, Campo Grande.

Apesar de circularem relatos de que há dois indígenas mortos, ainda não há uma confirmação, esclarece o Cimi. Já de acordo com os policiais, eles foram recebidos a tiros quando se aproximavam de uma fazenda no município de Amambai.