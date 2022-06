Área de confronto com Indígenas em Amambai ainda é instável

Após o confronto de ontem entre policiais militares e indígenas, o BPChoque (Batalhão de Policiamento de Choque) permanece na sede da Fazenda Borda da Mata, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. O confronto deixou um morto e outros dez feridos. A ação repercutiu nas redes devido a brutalidade vista nas imagens divulgadas.

Segundo assessoria da 3ª Companhia Independente da PM (Policia Militar), o Choque ainda ainda se encontra na sede da fazenda Borda da Mata, onde ocorreu o confronto, entretanto, os indígenas foram embora. Não existe previsão de saída dos policiais militares da fazenda.

Guarani-kaiowá morto com 3 tiros

Oficialmente, 10 pessoas foram feridas no confronto em Amambai, sendo 7 indígenas e 3 policiais. Porém, existem dúvidas acerca da confiabilidade desse número, já que foram divulgadas imagens de várias pessoas feridas.

A vítima fatal foi identificada como sendo Vito Fernandes, 42 anos, indígena da tribo guarani-kaiowá. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Polícia Civil como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, ocorrido por volta das 10h, na Fazenda Borda da Mata.

Além dele, outros sete indígenas foram feridos pela polícia. Dois deles estavam em estado grave e foram levados para um hospital em Ponta Porã, onde vão realizar uma cirurgia.

Pela parte dos polícias, três deles sofreram ferimentos de bala nos pés e pernas e foram socorridos.

Os indígenas alegam que a fazenda Borda da Mata é terra Tekoha Gwapo’y Mi Tujury, de ocupação tradicional indígena. Já os fazendeiros afirmam que o local é uma propriedade privada.

Repercussão nas redes

Mato Grosso do Sul esteve nos trending topics do Twitter, devido a ação da Polícia Militar. A maioria denunciava a violência por parte da corporação.

A violência de fazendeiros e policiais contra indígenas Guarani Kaiowá, no MS, nesta sexta, culminou em morte e inúmeros feridos. Há fotos de indígena com órgãos expostos. Adolescentes e jovens estão passando por cirurgia devido aos tiros que levaram. PROTEJAM OS KAIOWÁ — Leandro Barbosa (@Barbosa_Leandro) June 25, 2022

O Brasil de nossas crianças não é o mesmo para todas. Tropa de choque da polícia do estado brasileiro em Mato Grosso do Sul neste momento ataca comunidades Guarani e kaiowá sem mandado judicial algum. Quem mandou ? Quem deu a ordem ? pic.twitter.com/NYLo1REtiI — Bruno Kanela (@brunookanela) June 24, 2022

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram