Polícia utliza helicóptero para prender homem que matou a esposa em Dourados

Autor de 3º feminicídio do ano em MS confessou o assasinato quando foi encontrado e preso pela polícia

Na manhã desta quarta-feira (19), foi preso Wilson Garcia, de 28 anos por ser acusado de cometer o crime de feminicídio contra Juliana Domingues, também de 28 anos em Dourados.

O crime ocorreu na noite de ontem (18), na Aldeia Nhum Porã, situada às margens da BR-163, próximo ao Pesqueiro Kanoa. Ele foi capturado com a ajuda de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O paradeiro do suspeito foi obtido após articulação com a equipe de policiais da cidade e com o auxílio das lideranças indígenas locais. Durante a abordagem, policiais viram que o indivíduo apresentava escoriações pelo corpo e ao ser indagado sobre os fatos, confessou espontaneamente a autoria do crime.

A vítima foi brutalmente atacada em sua residência e desde então, ele era procurado. Os policiais descobriram que o suspeito havia se refugiado na Aldeia Tey Kuê, no município de Caarapó, onde possuía familiares.

O preso foi conduzido à sede do Setor de Investigações Gerais (SIG) em Dourados, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

A operção foi realizada Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, em ação conjunta com a Delegacia de Polícia de Caarapó e com o apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

