Lista de convocados da 3º chamada do Vestibular e Passe UFMS está disponível e vai até amanhã

Insrições para os aprovados em 2º chamada do SISU encerram hoje

Os convocados devem ficar atentos ao calendário de matrícula, na última terça-feira(18), a UFMS já divulgou a lista de 3º chamada do Vestibular e Passe. As matrículas devem ser realizadas totalmente de forma on-lien até a quinta-feira (20).

Já para os que foram convocados em 2º chamada peli SISU, a matrícula encerra hoje(19). Todas as informações sobre os editais e matrículas estão no edital ingresso.ufms.br.

Novas chamadas serão realizadas pela UFMS conforme as vagas forem sendo preenchidas.

