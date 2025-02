Há 6 anos, bloco LGBTQIA+ resiste e celebra diversidade no Carnaval de Campo Grande

Farofolia retorna em 2025 com expectativa de público recorde e campanha de combate à LGBTfobia

O maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul, o Farofolia, chega em mais uma edição consolidado como um dos principais eventos do Carnaval de Campo Grande. Com um histórico de resistência e celebração da diversidade, o bloco promete reunir mais de 20 mil foliões na Esplanada Ferroviária, no dia 28 de fevereiro, a partir das 17h. O palco será montado na Rua Dr. Temístocles, entre as ruas 14 de Julho e Calógeras, próximo ao Ponto Bar.

O evento, que cresce a cada ano, mantém seu compromisso com a representatividade, trazendo uma programação exclusivamente composta por artistas LGBTQIA+. “Em breve divulgaremos o nosso line-up completo, mas já gostaríamos de reforçar que todos os artistas que subirão no nosso palco são da comunidade. Não poderia ser diferente!”, afirma o produtor do bloco, Thallyson Perez. Entre as atrações confirmadas está o Crew Das Drags, que fará um show especial em homenagem a Pabllo Vittar.

Além da música e da festa, o bloco também traz um olhar social para a folia. Em 2025, o Farofolia lidera a campanha de combate à LGBTfobia em parceria com o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande/MS (ABC). “Nossa proposta é que a campanha seja simples, objetiva e de fácil comunicação, incluindo iniciativas de divulgação de mensagens de conscientização nas redes sociais do ABC e dos blocos participantes, assim como a criação de um selo ou slogan que represente a campanha e possa ser utilizado nos materiais dos blocos, além da criação de espaços de apoio e segurança nos circuitos dos blocos para acolhimento de eventuais casos de discriminação e distribuição de materiais informativos sobre respeito e diversidade”, explica Perez.

Para Abhner Benevides, produtor do Farofolia, o bloco se tornou um espaço de resistência fundamental para a comunidade. “Estamos passando por tempos sombrios na comunidade LGBTQIAPN+ em todo o mundo, e é por isso que a nossa ocupação em espaços se torna ainda mais necessária. O Carnaval de Campo Grande é diverso e precisa ser um ambiente onde todas as pessoas sejam respeitadas, independentemente de qualquer coisa. O Farofolia representa essa diversidade, reunindo a riqueza cultural da nossa cidade e criando um espaço seguro para que todos possam se expressar livremente, sem medo ou preconceito. Campo Grande também é plural, e nosso bloco reafirma que a cidade pertence a todas as pessoas. Juntos, celebramos o amor, a liberdade e o direito de existir com orgulho!”

Criado em 2019 pela união dos blocos “Tá Dando Pinta”, “Carnav@dia” e “Colocada”, o Farofolia tem como principal objetivo proporcionar um espaço seguro e acolhedor para as pessoas LGBTQIA+, promovendo uma festa alegre, plural, cheia de representatividade e reafirmando que o Carnaval também é um ato de resistência e orgulho para a comunidade.

A festança terá início às 17h e se encerrará à meia-noite, seguindo o horário estabelecido para todos os blocos do Carnaval de rua da Capital.

