Chefe de gabinete de Prefeitura é preso por tentativa de homicídio

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), prendeu um homem de 46 anos, suspeito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. No último dia 22. o chefe de gabinete da Prefeitura de Ivinhema efetuou disparos em um Posto de Combustível. Conforme informações de testemunhas, o suspeito atirou contra um rapaz, que estaria namorando a ex dele.

Dois veículos foram atingidos pelos disparos. No local, foram encontrados oito capsulas de 9 milímetros no chão do posto de combustível.

Após o crime, o suspeito fugiu, levando a arma utilizada. Além disso, constava nos registros policiais que a vítima já havia registrado Boletim de ocorrência de ameaça, narrando que desde o começo do mês estava sendo perseguida e ameaçada de morte pelo suspeito.

Os policiais civis conseguiram prender o suspeito e apreender a arma do crime. A prisão se deu após troca de informações entre as delegacias de Ivinhema e Angélica.

