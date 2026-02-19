Polícia Rodoviária Federal registra duas mortes durante Operação Carnaval em MS

Balanço preliminar aponta 35 sinistros, 12 deles graves, entre os dias 13 e 18 de fevereiro

A Polícia Rodoviária Federal encerrou na quarta-feira (18) a Operação Carnaval nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. O reforço na fiscalização começou na sexta-feira (13) e seguiu até o fim do feriado prolongado.

De acordo com balanço preliminar, foram registrados 35 sinistros de trânsito no período, sendo 12 considerados graves. Ao todo, 34 pessoas ficaram feridas e duas morreram.

No Carnaval de 2025, quando a operação ocorreu entre 28 de fevereiro e 5 de março, foram contabilizados 30 sinistros, também com 12 casos graves, e uma morte.

Durante as ações deste ano, os policiais identificaram diversas condutas de risco. Foram flagrados 2.405 excessos de velocidade, 304 ultrapassagens indevidas e 212 pessoas viajando sem o cinto de segurança. Além disso, 50 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de retenção adequado. No total, 3.227 autuações foram registradas.

Nos comandos de alcoolemia, a PRF realizou 7.038 testes. Setenta e sete condutores foram flagrados dirigindo após consumir álcool e oito acabaram presos.

