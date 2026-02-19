Três são presos suspeitos de furtar gado e transportar carne irregular na BR-262

Grupo foi abordado em Corumbá com grande quantidade de carne sem comprovação de origem e arma de fogo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na madrugada de terça-feira (17), dois homens de 32 e 34 anos e uma mulher de 21 anos suspeitos de abigeato, que é o furto de gado, e porte ilegal de arma de fogo. A abordagem ocorreu na BR-262, na região do posto fiscal Lampião Aceso, em Corumbá.

A equipe realizava bloqueio na rodovia quando parou um veículo VW Gol. Durante a vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de carne no interior do carro, distribuída sobre os bancos e no porta-malas.

Segundo o registro policial, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre a origem do produto e não tinham nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a procedência legal da carne. A suspeita é de que o material seja resultado de furto de gado.

Ainda durante a abordagem, foi localizada com o condutor uma pistola calibre .22 da marca Smith & Wesson, carregada com 10 munições. Outras quatro munições foram encontradas dentro do veículo.

Os três suspeitos, a arma, o carro e a mercadoria, avaliados em aproximadamente R$ 45 mil, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O caso será investigado.

