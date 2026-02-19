Depois de temporal na Capital, Estado segue sob alerta de tempestades e chuvas intensas

MS pode registrar chuva de até 100 milímetros por dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo nesta quinta-feira (19)

Depois do temporal que atingiu Campo Grande durante a tarde e noite de quarta-feira (18), Mato Grosso do Sul permanece sob dois alertas meteorológicos de perigo nesta quinta-feira (19), com previsão de tempestade e chuvas intensas em diferentes regiões do Estado.

Na Capital, rajadas de vento próximas de 79 km/h derrubaram árvores e galhos, danificaram moradias em comunidades vulneráveis, bloquearam vias e deixaram moradores sem energia elétrica por mais de 12 horas. O cenário de instabilidade deve continuar ao longo do dia.

O aviso de tempestade é válido das 9h15 às 23h59 e abrange as regiões leste, sudoeste, pantaneira e norte do Estado. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados que podem variar de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Também está em vigor alerta de chuvas intensas, das 9h15 às 23h, para a região centro-norte. Nesse caso, a previsão mantém volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia, acompanhados de ventos fortes. Os principais riscos são interrupção no fornecimento de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As orientações são para que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Com o solo já encharcado em diversas áreas após a chuva da noite anterior, a atenção deve ser redobrada, principalmente em pontos historicamente afetados por alagamentos e quedas de árvores.

