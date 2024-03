Polícia recupera produtos furtados do Instituto Homem Pantaneiro em Corumbá

No último domingo (17), o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) sediado em Corumbá, na região do Pantanal, foi alvo de criminosos e teve alguns itens furtados. Na sexta-feira (22) a Polícia Civil informou por meio de nota, que após uma operação conjunta entre os serviços de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, parte dos itens foram recuperados.

De acordo com o comunicado, informações obtidas indicavam que uma parte dos produtos furtados do IHP estava escondida em uma área de mata, situada nos fundos de uma propriedade localizada no Bairro Cervejaria, em Corumbá. Essa região, conhecida das forças policiais, é frequentemente associada à comercialização de entorpecentes e receptação de produtos furtados e roubados. Com base nessas informações, uma equipe de investigação foi mobilizada e se dirigiu ao local indicado. Após adentrarem na área de mata, os policiais localizaram diversas sacolas plásticas escondidas no matagal.

Após uma inspeção as sacolas foram abertas, revelando parte dos produtos furtados do IHP em seu interior, que serão devolvidos ao Instituto. Em nota, o Instituto Homem Pantaneiro agradeceu a colaboração da população e das autoridades, pelo empenho em ajudar a solucionar o caso. O único item ainda não recuperado é o laptop Gamer Nitro 5 I7. O comunicado também afirma que os equipamentos recuperados, foram doados ao instituto e estão em perfeito funcionamento e já poderão ser utilizados pelas equipes de pesquisadores a partir da próxima semana.

Com informações da Polícia Civil e Ascom IHP.

