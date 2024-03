Com gol de Endrick, Brasil vence a Inglaterra em Wembley

A Seleção Brasileira venceu a Seleção da Inglaterra, com o placar de 1 x 0, na partida realizada na tarde deste sábado (23). Endrick de 17 anos foi o responsável pelo único gol da partida, responsável pela vitória do time brasileiro.

O primeiro tempo do jogo foi equilibrado e as duas seleções demonstraram um excelente entrosamento em Wembley, com intensidade e grandes oportunidades de gol desperdiçadas, sobretudo pela Seleção Brasileiro. Os jogadores Lucas Paquetá, Vinicisu Júnior e Rodrygo, foram os que criaram mais lances com chances reais de abrir o placar, sendo os destaques do time brasileiro.

No segundo tempo, o equilíbrio das equipes se manteve. Endrick entrou no jogo e, poucos minutos depois, marcou o seu primeiro gol pela Seleção Brasileira, tornando-se os quartos jogadores mais jovens a realizar o feito, aos 17 anos e 246 dias. Os três primeiros colocados do ranking são, Pelé:16 anos e 257 dias (1957); Edu: 16 anos e 306 dias (1966) Ronaldo: 17 anos e 228 dias (1994).

O próximo time que a Seleção Brasileira enfrentará é a Seleção da Espanha, na próxima terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Com informações do GE Esportes.

