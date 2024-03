Brasileiro suspeito de participar de assassinato de adolescente é preso no Paraguai

Na noite de sexta-feira (22), a Polícia Nacional do Paraguai efetuou a prisão de um cidadão brasileiro, que não teve o nome divulgado, no Bairro Obrero, em Bella Vista, Departamento de Amambay. O homem é suspeito de envolvimento na morte de um adolescente de 17 anos, em um crime chocante que abalou a região.

A captura do suspeito ocorreu após investigações e diligências das autoridades paraguaias na área. O homem detido tem um extenso histórico criminal no Brasil, incluindo registros de assalto à mão armada, o que aumenta a suspeita de seu envolvimento em atividades criminosas na região da fronteira.

O crime em questão, aconteceu na última quarta-feira (20), em Bella Vista do Norte, no Departamento de Concepción, na fronteira com Mato Grosso do Sul envolveu a perseguição e execução brutal de um adolescente, cuja identidade foi confirmada dias após o incidente.

A vítima era natural de Guia Lopes da Laguna, foi alvo de disparos de arma de fogo, por pistoleiros que seguiam em um carro. Os detalhes revelam que o adolescente foi atingido por tiros de uma pistola calibre 9 milímetros, sofrendo um total de 11 ferimentos de arma de fogo em seu corpo. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a possível motivação do crime.

