Polícia recupera gado furtado e prende receptador em Coxim

Na manhã de segunda-feira (04), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Coxim, recuperou 34 cabeças de gado furtadas da Fazenda Brasil Novo. O furto foi comunicado à Delegacia no domingo (03) e após as investigações foi apurado que os animais estariam escondidos no Assentamento Santo Antônio.

A equipe policial foi até o local, juntamente com a perícia, e encontraram o gado furtado, com marcas recentes sobrepostas às marcas originais de identificação, na tentativa de ocultar a origem dos animais. Essa técnica é utilizada por criminosos para dificultar a identificação do rebanho.

Durante a abordagem, o proprietário do local, que tem 37 anos, afirmou ter adquirido o gado de um funcionário da fazenda vizinha a propriedade da vítima. O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação. As investigações seguem em andamento para identificar e prender todos os envolvidos no crime.

A Polícia Civil alerta para a importância da denúncia de crimes rurais, como o abigeato, e ressalta o trabalho conjunto entre as forças de segurança para combater esse tipo de crime.

Para mais informações, denúncias anônimas entre em contato com a Primeira Delegacia de Coxim – MS através do telefone: 67 9227-4552.

