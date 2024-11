PF realiza mais uma fase a Operação Rede Limpa XIV, em Camapuã

Com o objetivo de desmantelar grupos que espalham pornografia infantil na internet, a Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Rede Limpa XIV, em Camapuã, na manhã desta quarta-feira (6).

Durante a Operação, um pessoa foi detida e teve o computador apreendido pelos policiais que será analisado para que outros envolvidos no crime sejam encontrados e detidos.

Ao todo cerca de 10 mandados de busca e apreensão já foram efetuados em Mato Grosso do Sul desde 2023.

De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) pessoas que armazenam e compartilham pornografia infantil podem pegar até 18 anos de prisão, mas isso pode mudar por meio do projeto de Lei PL 3.700/2024, proposto pelo senador Cleitinho (Republicanos-MG), que visa alterar o ECA para que punições mais rigorosas sejam aplicadas aqueles que cometerem este crime.

Este projeto aguarda distribuição para as comissões temáticas do Senado, antes de seguir para votação no Plenário.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram