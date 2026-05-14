Polícia recupera gado furtado avaliado em cerca de R$ 130 mil em MS

Cerca de 100 animais foram levados da propriedade rural, segundo investigação

A polícia recuperou 64 cabeças de gado avaliadas em mais de R$ 130 mil, que haviam sido furtadas de uma fazenda em Maracaju, município localizado a 159 quilômetros de Campo Grande.

A ação ocorreu em parceria entre o Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu) e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro).

Conforme divulgado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (14), mais de 30 cabeças de gado foram recuperadas inicialmente. Os animais foram localizados em Dois Irmãos do Buriti.

Em outra diligência, outros 34 animais foram encontrados e devolvidos ao proprietário. O prejuízo ao produtor ultrapassava R$ 130 mil.

Ainda conforme a polícia, cerca de 100 animais foram levados da propriedade rural. A primeira parte do rebanho foi recuperada no dia 13 de maio, em ação conjunta entre o BPMRu e o Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

A recuperação da outra parte do lote contou com apoio da Polícia Civil. Os animais foram identificados pela marca e sinal da propriedade.

O caso segue sob investigação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram