Operação prende pedreiro condenado por estupro de vulnerável no bairro Tiradentes

O homem de 40 anos foi condenado a uma pena remanescente de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado

Nesta sexta-feira (15), a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) deflagrou o Dia D da Operação Caminhos Seguros 2026 e durante o cumprimentos das ações, um homem de 40 anos foi preso bairro Tiradentes em Campó Grande.

O suspeito, um predreiro de 40 ano foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Conforme a ordem judicial expedida pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente de Campo Grande, o autor possuía sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado, com pena remanescente de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.

Ações no interior

Paralelamente equipes da DEPCA também se mobilizadam no interior do Estado, realizando fiscalizações em pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, atendimento a denúncias, abordagens preventivas e ações de conscientização junto à população, reforçando a rede de proteção em diversas cidades sul-mato-grossenses.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100, em qualquer delegacia ou por meio do portal oficial da Polícia Civil de forma on-line.

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