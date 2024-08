Homem diz ter sido vítima de sequestro e extorsão após dar carona a desconhecida

Um homem de 46 anos relatou ter sido sequestrado e extorquido após dar carona a uma mulher desconhecida no último domingo (25) em Campo Grande. A vítima registrou o boletim de ocorrência na segunda-feira (26), detalhando os momentos de terror que viveu.

De acordo com o registro policial, o homem contou que estava trafegando pela Avenida Guaicurus quando encontrou uma mulher e começaram a conversar. Durante o diálogo, ela pediu para que ele a levasse até a casa de sua prima, ao que ele prontamente atendeu.

Ao chegar ao endereço indicado, a mulher convidou o homem para entrar, alegando que apenas sua prima estaria na residência. No entanto, ao adentrar o imóvel, o homem se deparou com um cenário completamente diferente. No local, havia quatro homens e quatro mulheres consumindo drogas.

Tentando evitar problemas, o homem tentou sair da casa imediatamente, mas foi impedido por um dos homens, que pegou a chave do seu carro e o ameaçou de morte caso ele não conseguisse dinheiro. A vítima foi forçada a entrar em contato com familiares e conhecidos para pedir dinheiro, permanecendo preso na residência por 24 horas.

Ainda conforme o registro policial, o homem relatou que conseguiu escapar do cativeiro quando um entregador de lanches chegou ao local. Aproveitando a distração, ele saiu correndo, deixando para trás seu celular e carro.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como extorsão mediante sequestro. A polícia agora investiga o caso para identificar e prender os envolvidos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais