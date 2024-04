Polícia recaptura dois integrantes de facção criminosa evadidos do Sistema Prisional

A Polícia Civil, por meio da da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) recapturou na terça-feira (3) dois integrantes de facção criminosa, que estavam evadidos do sistema prisionais. Um dos criminosos comercializava substâncias entorpecentes no local da captura, motivo pelo qual foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Civil, equipes do GARRAS têm realizado diligências com o objetivo de combater crimes envolvendo mortes de membros destas facções, inclusive prestando apoio a outros estados brasileiros.

Durante as diligências, o GARRAS recebeu informações de que dois indivíduos faccionados estariam evadidos do sistema prisional e um deles estaria comercializando entorpecentes no Bairro Santa Emília, em Campo Grande.

A partir da denúncia, a polícia passou a monitorar o local indicado e conversou com moradores da região, que demonstraram preocupação com os suspeitos que frequentavam o local, afirmando que seriam membros de organização criminosa e que se tratava de imóvel onde havia um grande fluxo de pessoas, sem moradores fixos.

Posteriormente foi realizada aproximação do imóvel em questão, onde um indivíduo foi visto saindo de seu interior e na tentativa de abordagem, o homem fugiu, mas foi perseguido e capturado. Foram presos dois homens de 20 e 28 anos.

Ainda de acordo coma polícia, durante buscas pela casa, os policiais localizaram três porções de cocaína, sendo duas em pó e outra na forma de pasta base, duas porções de maconha, totalizando 76,70 g de cocaína e 8 g de maconha. Também foi encontrada uma balança de precisão e R$ 417,00, em cima de uma mesa.

O homem de 20 anos confessou que toda a droga encontrada era de sua propriedade, destinado à venda, e que só está realizando este delito por estar evadido do sistema prisional e sua companheira estar grávida. Segundo ele, a droga seria comprada em Campo Grande e revendida a “caixinha” de cocaína por R$ 200,00. O termo “caixinha” se refere à quantia de 10g da substância entorpecente.

Em consulta aos sistemas policiais, apurou-se que ambos os detidos estavam evadidos do sistema carcerário e, foram conduzidos ao GARRAS, para realização dos procedimentos determinados pela Constituição e pela lei. Posteriormente, serão encaminhados a estabelecimento penal adequado, com a finalidade de quitar seus débitos com a Justiça.

Com informações da Polícia Civil.

