Polícia identifica e prende assaltante que roubava estudantes no Bairro Santo Antônio

A Polícia Civil, por meio da DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), identificou na terça-feira (2), um dos assaltantes que estava praticando roubos a estudantes no Bairro Santo Antônio, mais especificamente nas redondezas do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Foram registradas três ocorrências de roubo entre 18 e 19 de março de 2024, com as mesmas características dos indivíduos e modo de agir, bem como do veículo utilizado.

Assim, a DERF identificou K.C.N.J. (23) como um dos autores dos roubos, no caso, desempenhando a função de piloto da motocicleta, enquanto seu comparsa era o responsável por render as vítimas, utilizando uma arma de fogo.

Na delegacia, o suposto autor confessou os crimes, informando que furtou a motocicleta para praticar os roubos e que os fazia sob efeito de entorpecentes.

Contou ainda que se apropriou do uniforme que utilizava nos roubos do período em que prestava serviço no regime semiaberto, com objetivo de confundir as vítimas e evitar abordagens.

Em relação ao comparsa, o indivíduo disse não saber indicar, uma vez que o conheceu em uma “boca de fumo”. A respeito dos aparelhos celulares roubados das vítimas, disse que os vendeu a troco de drogas.

As investigações seguem com intuito de responsabilizar os demais criminosos, identificar os receptadores e recuperar os objetos para que possam ser restituídos às vítimas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram