Mulher é morta asfixiada por marido em Culturama

Na noite desta quarta-feira (03), um ato de grande violência chocou a população do distrito de Culturama, Localizado a cerca de 30km de Fátima do Sul . Uma mulher de 48 anos foi brutalmente morta pelo marido Neilson Vieira de Souza, de 52 anos. Este é o 11º caso de feminicídio em Mato Grosso do Sul.

O episódio aconteceu na residência onde moravam. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil o que motivou o crime teria sido ciúmes, A mulher foi morta asfixiada com um travesseiro. Em seguida o autor tentou suicídio, cortando os braços.

A polícia local do distrito de Culturama isolou o local e aguardou a chegada das autoridades para iniciar as investigações.

Neilson, esposo e suspeito de cometer o crime, evadiu-se do local após o ato. Ele foi encontrado pela Polícia Militar horas após o crime, preso em um canavial no sítio de seu irmão, próximo à residência onde ocorreu o crime. O homem confessou o crime e foi preso em flagrante.

Como o autor apresentava cortes nos braços, ele foi levado ao hospital da cidade e posteriormente conduzido para a Delegacia de Fátima do Sul.

De acordo com o delegado Cristiano Hein, a vítima não possuía nenhuma lesão aparente, mas foi solicitado exame necroscópico para atestar alguma lesão não visível.

Matéria editada ás 09:06 para atualização das informações sobre o caso.

