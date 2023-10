Polícia prende mulheres por participarem de sequestro a mãe e filhos na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) prendeu, na tarde desta quinta-feira (29), duas mulheres acusadas de participar do sequestro de mãe e filho ocorrido no 21 de junho, no bairro Nova Campo Grande, na Capital. Segundo a polícia, Luana Rauani Silva da Mata e Ana Paula Caller são investigadas pelo crime cárcere privado, sequestro e demais mais outros cometidos, durante o sequestro. Ambas mulheres seguem foragidas.

De acordo com as investigações, as mulheres, junto ao pai, um irmão adolescentes das crianças e mais quatro envolvidos, sequestraram a mãe e mais dois filhos no bairro Nova Campo Grande, na semana passada. Eles levaram a mulher para cativeiro no bairro Zé Pereira, onde ficou em cárcere privado por algumas horas.

Ambas estão sendo investigadas por organização criminosa, sequestro, cárcere privado, lesão corporal e ameaça. No último domingo (25), uma outra mulher de 42 anos, também, foi presa pelo crime. O nome dela até o momento não foi divulgada, mas segundo a polícia, ela também participou do crime.

Sequestro

Conforme as investigações da Polícia Civil, o ex-casal brigava judicialmente pela guarda dos filhos. O pai, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (21). Ele e mais sete pessoas, sendo uma delas um filho adolescente, estão envolvidos no sequestro e cárcere privado.

Segundo a Polícia Civil, o filho disse que manifestou interesse em ser tutelado pelo pai, por isso ajudou a sequestrar os irmãos para que todos pudessem ficar juntos. A mãe foi sequestrada e agredida. Ela foi resgatada por uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI), do Batalhão de Choque, da Polícia Militar. Quanto a mulher e a filha que fugiu antes de ser sequestradas foram encaminhadas para depor na Deam. As crianças menores de idades, ficaram com a tia e avó materna.

*Matéria atualizada às 15h25