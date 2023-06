Expo Franchising 2023: Franquias nordestinas renomadas se destacam na maior feira de franquias do mundo

A Expo Franchising 2023, que acontecerá entre os dias 28 junho e 01 de julho em São Paulo, está se preparando para receber um grupo seleto de franquias renomadas que estarão exibindo suas oportunidades de negócios aos empreendedores e investidores. Com o objetivo de impulsionar o setor de franquias e promover o crescimento econômico, o evento contará com a presença de franquias nordestinas conhecidas por sua alta segurança e rentabilidade.

Uma das grandes atrações deste ano são as franquias que já se consolidaram no mercado nacional. Um exemplo é a Grau Educacional, com mais de 10 anos de experiência no segmento educacional e unidades franqueadas em todo o Brasil. A marca oferece duas opções de franquia: Grau Técnico e Grau Profissionalizante, focadas em ensino técnico e educação profissionalizante, respectivamente.

Em 2023, a empresa pernambucana lançou seu mais novo segmento educacional focado no ensino superior. Na maior feira de franquias do mundo, a rede oferecerá um combo com três franquias nos segmentos técnico, profissionalizante e superior.

Com um investimento inicial de aproximadamente R$ 1,5 milhão, a ideia é proporcionar aos futuros investidores acesso aos três segmentos, garantindo assim uma maior democratização da educação. Os interessados poderão obter um faturamento de R$ 350 mil, com uma margem de lucro de 20% a 30% e retorno do investimento a partir de 36 meses.

Açaí Concept

No setor alimentício, destaca-se a Açaí Concept. Essa franquia é uma ótima opção para quem busca investir com um baixo valor financeiro, variando de R$ 80 mil a R$ 220 mil, e com um tempo de retorno entre 18 e 36 meses.

Entre os conceitos que tornam a Açaí Concept uma referência mundial, é importante destacar o suporte oferecido aos franqueados, com base na supervisão do Grupo Concept Franchising, responsável pela consultoria, formatação e expansão de novos empreendimentos.

A Açaí Concept conta com 376 unidades, sendo 333 no Brasil e 43 no exterior, e é a maior franquia de açaí do mundo. A partir de sua matriz em Maceió, a Açaí Concept expandiu-se até ultrapassar as fronteiras internacionais, chegando ao Chile, Portugal, Estados Unidos, Suíça, Equador, Canadá e Argentina.

Sobre a feira

A 30ª ABF Franchising Expo 2023 é considerada a maior feira de franquias do Brasil e ocorrerá entre os dias 28 junho e 01 de julho, das 13h às 21h, no Expo Center Norte – Pavilhões Branco e Azul, no bairro da Vila Guilherme, em São Paulo. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 100,00 e podem ser adquiridos no site oficial do evento ou na bilheteria no dia do evento.

