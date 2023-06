Jovem envolvido em diversos crimes, morre durante troca de tiros com a polícia na Capital

Yan Lucas Marinho da Silva Pereira, de 22 anos, morreu na manhã de hoje (29), durante troca de tiros com policiais militares no Bairro Moreninhas, região sul da Capital. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem é pistoleiro e está envolvido em diversos crimes recentes na Capital.

Conforme informações policiais, uma equipe realizava diligências no bairro, no âmbito da Operação Saturação, quando deparou com Yan, conduzindo uma motocicleta Honda Twister, cor preta, pela via. Ao deparar com o jovem, Yan acelerou o veículo e houve perseguição pelas ruas do Bairro Moreninhas.

Durante o trajeto, o jovem passou a disparar tiros com uma pistola 9mm, contra a guarnição policial. Após cinco quadras de perseguição, o jovem desceu do veículo e entrou em uma residência, na Rua Camaçari com a Ayrton Sena. Dentro do imóvel, o pistoleiro continuou atirando contra a equipe policial.

Ainda conforme informações da Polícia Militar, os policiais reagiram e atiraram contra Yan quatro vezes. Ele foi socorrido pelos próprios militares e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. entro do imóvel, os policiais encontraram cocaína e maconha, que foram apreendidos e encaminhados a delegacia.

Jovem está envolvido em diversos crimes na Capital

Ainda conforme informações obtidas pela Polícia Militar que atendeu a ocorrência, Yan é um dos envolvidos na morte de Iago de Oliveira Amorim, de 18 anos, executado com mais de 50 tiros, em frente de uma residência no Bairro Aero Racho, em abril deste ano.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.