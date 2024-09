Polícia prende um em flagrante e fecha bar utilizado para o tráfico de drogas em Três Lagoas

No final da tarde de ontem (23), agentes da Seção de Investigação Geral da 1ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas prenderam em flagrante um homem, de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas que se utilizava de um bar para comercializar porções de crack, maconha e cocaína.

Após receberem denúncias de que o local vinha sendo utilizado como ponto de venda de drogas, uma equipe da SIG abordou o proprietário na entrada do estabelecimento, sendo encontrada em sua posse uma porção de substância análoga à cocaína.

Em vistorias no interior do bar, os investigadores localizaram diversas porções de substância análoga à maconha escondidas dentro de um porta-guardanapos, e mais diversas porções de substância análoga à crack ocultadas dentro da caixa do interruptor de luz da cozinha.

Ele foi conduzido à Delegacia, onde foi autuado em flagrante delito suspeito da prática do crime de tráfico de drogas, sendo representado pela decretação de sua prisão preventiva. Se condenado, poderá receber uma pena máxima de até quinze anos de reclusão.

Após a realização do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde aguarda à disposição da Justiça.

A Seção de Investigação Geral de Três Lagoas pede a colaboração e apoio da população com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça. As denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

