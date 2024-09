Brasil goleia Costa Rica e vai às quartas da Copa do Mundo de Futsal

Para quem se acostumou a ver um caminhão de gols do Brasil na primeira fase, as quartas de final teve um cenário diferente, mas ainda assim com vitória larga. O time comandado por Marquinhos Xavier venceu a Costa Rica por 5 a 0 nesta terça-feira (24), pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal, no Uzbequistão.

Marcel, artilheiro do Mundial, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho – duas vezes – marcaram para o Brasil. A Seleção Brasileira chega a 32 gols marcados e apenas dois sofridos até aqui na Copa do Mundo de Futsal.

Enquanto se prepara para voltar à quadra no próximo domingo (29), às 9h30, a Seleção Brasileira pentacampeã também fica de olho no jogo de quinta-feira (26), entre Irã e Marrocos, que decide seu adversário às 9h30.

Uma notícia ruim foi a ausência do camisa 10 Pito, eleito recentemente o melhor jogador de futsal do mundo. O motivo se dá pelo músculo posterior da coxa direita, o qual o jogador sentiu dor, na véspera da partida e não foi nem relacionado, virando dúvida para o restante da competição.

Com ge

