Polícia prende três indígenas suspeitos de matar homem em Dourados

A Polícia Civil prendeu, na noite de segunda-feira (8), três indígenas suspeitos de envolvimento no assassinato de Edivando Vilhalva, de 38 anos, ocorrido no último sábado (6) em um terreno baldio nos fundos do Parque Antenor Martins, região oeste da cidade, distante 251 quilômetros de Campo Grande.

As investigações apontam que o crime aconteceu após uma discussão motivada por futilidade, enquanto todos os envolvidos consumiam bebida alcoólica. Durante a briga, a vítima foi atacada com pedaços de madeira e sofreu ferimentos graves na cabeça.

Foram presos Itamar Arevalo, de 32 anos, conhecido como “Batata”, seu irmão Ernandes Arevalo, de 41, e um adolescente de 17 anos, filho de Itamar. Pai, tio e filho foram levados para a sede do Serviço de Investigações Gerais (SIG), onde foram autuados em flagrante, e permanecem detidos na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), à disposição da Justiça.

O corpo de Edivando foi encontrado por pessoas que passavam pelo local e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Quando a equipe chegou, a vítima já estava sem vida. A perícia constatou lesões severas na cabeça, além de dentes quebrados, e apreendeu um pedaço de madeira que pode ter sido usado no crime.

Natural da Aldeia Bororó, Edivando vivia pelas ruas de Dourados há algum tempo. O delegado titular do SIG, Lucas Albe, deve conceder entrevista coletiva nesta terça-feira (9) para detalhar a prisão dos suspeitos e os próximos passos da investigação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais