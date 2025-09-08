Homem é atingido na nádega em discussão no município de Ribas do Rio Pardo

Ele não soube relatar se era alvo do disparo

No último domingo (07), um homem identificado como Maurício Gomes de Sousa foi atingido por um tiro na nádega esquerda devido a uma discussão num bar, localizado njobairro Boa Vista em Ribas do Rio Pardo.

Maurício relatou que estava bebendo no bar conhecido na cidade chamado “Bar Boa Vista” mas que não lembra o endereço. Ele discutiu com o dono bar, identificado como Adriano enquanto ingeria bebida alcoólica, mas no meio da confusão surgiu um terceiro homem armado e efetuou disparo de arma de fogo, que acertou sua nádega esquerda.

Ele também não soube dizer se ele era o alvo do disparo ou se foi um disparo aleatório e também não soube dizer características do homem da arma e não tem ideia de quem seja.

Estava consciente e orientado no momento que conversou com a polícia e foi transferido para a ala verde naquele momento. O médico disse que o estado dele é estável e passará por exames para poder ir para a mesa de cirurgia para retirada do projétil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.