Polícia prende traficante em Nova Alvorada do Sul

Na última sexta-feira (12), a Polícia Civil, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Nova Alvorada do Sul, realizou uma ação que resultou na prisão de um traficante de drogas de 31 anos que portava 104 gramas de cocaína. A ação foi resultado de uma investigação do SIG que após diligências prévias levantou que o investigado iria receber uma remessa de entorpecente oriunda da cidade de Campo Grande para revender durante este fim de semana.

Com as informações, o SIG visualizou o conduzido recebendo um pacote de uma van que estava vindo sentido Campo Grande. Diante disso, foi realizada a abordagem e revista pessoal sendo encontrado no pacote 104 gramas de cocaína alocados em uma caixa de celular lacrada.

Durante o interrogatório o autuado confessou que adquiriu sozinho o entorpecente para que fosse comercializado nessa cidade. Essa ação é fruto do trabalho que a polícia civil vem desempenhado no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas nessa cidade sempre visando servir e proteger a população. O suspeito preso será apresentado à Justiça para audiência de custódia. A Polícia Civil deve continuar investigando o caso.

Com informações da Polícia Civil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: