Homem morre com tiro no olho durante furto de fiação em Campo Grande

Um homem de 38 anos morreu na madrugada deste domingo (14) após ser baleado no olho enquanto furtava fiação na Rua Antônio Siufi, no Bairro Guanandi, em Campo Grande. A identidade da vítima ainda não foi divulgada pela polícia. De acordo com informações preliminares, a equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) esteve no local e já iniciou as investigações sobre o caso.

A polícia não encontrou testemunhas no local do crime e também não há câmeras de segurança na área que possam ajudar na identificação do autor do disparo. A vítima tinha tatuagens que auxiliaram na sua identificação. O caso foi registrado como homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

As autoridades continuam investigando para obter mais informações e identificar o responsável pelo disparo fatal.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: