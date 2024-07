Acidente na BR-262 em Terenos deixa um morto e feridos

Um trágico acidente ocorrido no início da manhã deste domingo (14) na BR-262, próximo a Terenos, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras feridas após o veículo em que estavam colidir com várias árvores. Evaldo Luis do Nascimento, 21 anos, cunhado da condutora do carro, perdeu a vida no local do acidente.

Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu quando a motorista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tentou desviar de um lobinho que atravessava a pista. Por conta dessa manobra, a condutora perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e colidiu violentamente com as árvores às margens da rodovia.

ainda de acordo com informações da polícia, o veículo transportava cinco pessoas no momento do acidente. Além do cunhado que morreu, outras três pessoas ficaram presas nas ferragens, sendo que duas delas foram resgatadas com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Infelizmente, Evaldo não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

A polícia está investigando se todos os ocupantes do veículo utilizavam cinto de segurança no momento da colisão, fator que pode ter influenciado no número de vítimas e na gravidade dos ferimentos. Peritos foram acionados para realizar análises técnicas que possam esclarecer as circunstâncias precisas do acidente.

