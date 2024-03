Autor de tentativa de feminicídio em Três Lagoas é preso no estado de SP

A Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, com apoio operacional da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Delegacia de Defensa da Mulher (DDM) de Presidente Venceslau (SP), prendeu preventivamente, na terça-feira (26), o autor de tentativa de feminicídio e homicídio, cometidos em 31 de janeiro de 2024, no Jardim Cangalha em Três Lagoas.

O caso ganhou repercussão, quando um jovem de 25 anos esfaqueou sua então namorada, também de 25 anos, com quem matinha um relacionamento amoroso desde 2021. Uma terceira pessoas, de 20 anos, na tentativa de ajudar a mulher, também foi agredida, mas felizmente ambas as vítimas sobreviveram às lesões.

As investigações, que duraram dois meses, ficaram à cargo da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, com a realização de perícias, depoimento da vítima, e pedido de medidas protetivas, e o recolhimento de imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima ao local, que registrou o autor pulando o muro da residência da vítima.

Ainda durante as investigações, o Delegado de Polícia responsável representou pela prisão preventiva do autor à 1ª Vara Criminal de Três Lagoas e o mandado de prisão foi recebido pela DAM. As vítimas realizaram o exame de corpo de delito, que foram juntados ao Inquérito Policial.

Uma equipe de policiais saiu em busca pelas ruas de Três Lagoas para tentar a captura do autor, sendo confirmado que ele estava em Presidente Venceslau. Com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Defensa da Mulher de Presidente Venceslau, o autor foi capturado na residência da mãe dele.

O autor está detido na Cadeia Pública de Venceslau à disposição da 1ª Vara Criminal de Três Lagoas, e caso condenado pelo júri, pode receber uma pena de até 40 anos de reclusão.

Com informações da Polícia Civil.

