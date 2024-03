15º Festival do Peixe

Em alusão a Semana Santa, evento na Feira Central terá workshop, gastronomia e 4ª edição da Feira Cristã

Começa nesta quarta-feira (27) a 15ª edição do Festival do Peixe, na Feira Central de Campo Grande. O evento irá até o dia 31 de março com prato promocional para a família, workshop de pesca e muita gastronomia. Além disso, o festival é realizado durante a Semana Santa, juntamente com a 4ª edição da Feira Cristã.

O objetivo do evento é fomentar a pesca entre os participantes, oferecer pratos à base de peixe, estimulando o consumo nos restaurantes da Feira Central. Durante o festival, será possível aproveitar, diariamente, o Torneio de Arremesso de Iscas, valendo prêmios, e o espaço preparado para a prática do arco e flecha, com apoio da Federação de Arqueiros de Mato Grosso do Sul. Além disso, quem visitar o Festival, poderá participar, de forma gratuita e disponível durante todos os dias, o workshop “A pesca esportiva com iscas artificiais”, ministrado por Mauricio Junior Ortiz Mendonça e Marcio Kazuhiro.

“Os tipos de iscas artificiais, o equipamento de pesca para iscas artificiais, os sentidos dos peixes… vamos aprender como planejar uma pescaria, como encontrar o peixe, como ler o local de pesca e finalmente, dicas sobre pesca responsável e manuseio do peixe”, explica Mauricio. “Como a pesca com iscas artificiais demanda um conhecimento um pouco mais aprofundado para o seu sucesso, se faz importante conhecer o peixe alvo, saber quais são seus hábitos de caça, para poder apresentar a isca certa, da forma certa e poder garantir a captura”, acrescentou.

Segundo o ministrante, o workshop será acompanhado de um torneio de arremessos, onde os participantes poderão testar suas habilidades para concorrer a prêmios. Serão três categorias, e três colocados para cada uma, todos os dias, com possibilidade de 50 participantes por dia.

Ainda para os apaixonados e interessados pelo mundo da pesca, haverá um estande com caiaques, contando sobre expedições e palestras sobre o tema. Outra grande atração é a presença do pescador esportivo e influenciador digital Anderson Guedes, que também participa da festa nos dias 30 e 31 de março, sendo um dos maiores influenciadores do nicho de pesca esportiva do país. Ele fará um bate-papo com o público, relatando suas experiências e tirando dúvidas sobre o universo da pescaria, no estande do Expedição MS.

Shows e restaurantes

Além dos eventos sobre pesca esportiva, a 15ª edição do Festival do Peixe traz para a ‘Feirona’ diversos show e apresentações, a parir das 18h, todos os dias e se estende até às 22h. Nesta quarta-feira, quem abre a agenda de shows é o cantor sertanejo Santhiago, que convida ao palco as duplas Max Moura & Pekois e André e Adriana, e os cantores José Vitor e o pequeno Felipe Freitas Nogueira.

Já na quinta-feira, dia 28 de março, é dia de show com o cantor PG, ex-vocalista da banda Oficina G3, como atração da 4ª Feira Cristã, que traz para Campo Grande sua turnê “30 anos PG Multiuniverso”. O cantor de rock gospel acumula em seu currículo uma apresentação no Rock in Rio, shows nos estádios do Pacaembu e Maracanã e 4 turnês pela Europa.

No Sábado de Aleluia (30), conforme o calendário litúrgico da igreja católica, haverá o espetáculo “A Paixão de Cristo” liderado por membros da Arquidiocese de Campo Grande, às 19h30.

Para os interessados em experimentar o melhor dos pratos com pescados da Capital, haverá promoção para a família: a porção de tilápia e costelinha de pacu de, 800 gr estará com preço promocional de R$ 150,00 em diversas barracas participantes. Uma das barracas participantes é a Barraca da Niria, comandada há três gerações pela família de Tadashi Karsuren.

“O Festival acontece em uma época em que a feira está em baixa temporada, depois das festividades de final e começo de ano. Por causa disso, mas não só por isso, sempre temos uma expectativa alta para o evento. Para nós, é uma forma de apresentar a feira para públicos que, às vezes, não a frequenta, e como desejamos que eles retornem, sempre pensamos em como causar a melhor primeira impressão possível”, ressalta Tadashi.

Segundo ele, há novidades preparadas para o festival, em diversas barracas. “Cada barraca tem seu próprio cardápio, com inúmeras variedades de peixe. Tanto as tradicionais costelinha de pacu, até peixes ao molho e outras variedades. Algumas terão pratos promocionais”.

Os visitantes poderão aproveitar tudo mais que existe na Feira Central, nos mais de 300 negócios entre restaurantes, lojas de varejo, bancas de doces artesanais, salgados e hortifrúti. A feira abre às 16h, com funcionamento até às 23h às quartas, quintas e domingos, e até a meia-noite às sextas e sábados.

Feira Cristã

Uma das principais atrações do Festival do Peixe, a Feira Cristã, traz em sua 4ª edição uma novidade, o 1º Festival de Música Cristã de Mato Grosso do Sul. Foram mais de 100 cantores e músicos do Estado inscritos para participar do concurso, que irá premiar os quatro primeiros colocados: R$ 5 mil para o 1º lugar, R$ 4 mil para o 2º, R$ 3 mil para o 3º e R$ 2 mil para o 4º colocado. Conforme a Feira Central, as datas para as apresentações de cada aprovado para participar do concurso ainda não foi divulgada.

Estes eventos contam com apoio do Sebrae, Senac, FecomércioMS e Prefeitura Municipal de Campo Grande através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande), além do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul através da Fundação de Cultura de MS, FundTur (Fundação de Turismo de MS), Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e do Ministério da Pesca e Aquicultura. A realização destes eventos é da Afecetur (Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande) e da Appel Eventos.

Serviço

A 15ª edição do Festival do Peixe e a 4ª edição da Feira Cristã começam hoje, com atrações até o dia 31 de março, na Páscoa, da Feira Central de Campo Grande, na rua 14 de Julho, 3351. Todos os eventos serão gratuitos.

