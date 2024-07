Polícia prende procurado por homicídio ocorrido em abril na Capital

Na última terça-feira(16), um homem de 46 anos de idade foi preso no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande pelo crime de homicídio qualificado praticado contra Junior Roas de Arruda em abril desse ano.

Junior sofreu uma facada no peito, próximo a um bar no mesmo bairro. O crime tem dois acusados e um deles já havia sido preso.

No momento da captura do foragido ontem, ele avançou sobre uma policial, ela então disparou sua arma de fogo, atingindo-o na perna. O preso socorrido à Santa Casa, onde se encontra sob escolta, à disposição do Poder Judiciário.

O outro réu pelo crime, um cidadão de 34 anos de idade, já havia sido preso em 17 de maio, no município de Sidrolândia.

A prisão foi feita pela Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A ordem de prisão foi emitida no bojo de uma ação penal

