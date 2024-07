Polícia encontra em comboio de 11 veículos mais de R$ 1 milhão em mercadoria contrabandeada

Policiais do DOF (Departamento de Operações da Fronteira) apreenderam, nessa terça-feira (16), em Laguna Carapã, distante 275 quilômetros de Campo Grande, mais de R$ 1 milhão em mercadoria contrabandeada com um grupo de 11 pessoas.

De acordo com informações, os agentes pararam um comboio de 11 carros com uma pessoa em cada veículo. Durante as buscas, os militares encontraram cigarros, pneus, perfumes, roupas, eletrônicos, aparelhos celulares, materiais de pesca, além de diversos outros itens com procedência estrangeira.

Quando questionados, as quatro mulheres e sete homens disseram que pegaram os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e entregariam a carga em Dourados e Nova Andradina.

As entregas também aconteceriam nas cidades de Dracena e Irapuru, em São Paulo. Por conta do grande volume e do valor, todos foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Federal, em Dourados. Os itens foram levados à Receita Federal.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram