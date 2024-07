Novas atrações marcam próxima edição do Sábado no Parque na UFMS

No próximo dia 20 de julho acontece mais um Sábado no Parque na UFMS com novidades aos frequentadores. Além dos 19 monumentos do Parque da Ciência da UFMS, crianças, jovens e adultos poderão conferir brincadeiras como bolha de sabão gigante, contação de histórias e pipas na próxima edição do Sábado no Parque.

A programação é gratuita e aberta ao público será realizada das 8h às 11h, na Esplanada do Morenão, na Cidade Universitária.

“Convido todos que têm crianças, adolescentes em casa e quiserem passar uma manhã diferente, divertida, ao ar livre, é só chegar ao Parque da Ciência. Nossa equipe estará à disposição, de braços abertos, das 8h às 11h. É um lugar ótimo para deixar as crianças e adolescentes à vontade. Venham para o Sábado no Parque. A ciência é divertida, é bacana e a UFMS é para todos!”, reforça a diretora de Popularização da Ciência da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Raquel Toledo Brambilla Gasques.

