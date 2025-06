Polícia prende lutador amador que perseguia e agredia a ex em Três Lagoas

Homem chegou a dizer que não inha medo de medidas protetivas e interceptou a vítima ao sair da delegacia

Na tarde da última terça-feira (10), um homem de 23 anos foi preso por perseguir a ex-ficante de 20 na cidade de Três Lagoas. A prisão do suspeito ocorreu há vinte metros da delegacia de polícia logo após o suspeito interceptar a vítima no trânsito, demonstrando comportamento ameaçador.

A vítima e o suspeito, que é lutador amador de Muay Thay, mantiveram um relacionamento informal por três meses. Desde o fim da relação, ele passou a perseguir e ameaçar a vítima insistentemente, demonstrando comportamento possessivo e agressivo.

No relato, a vítima disse que entre os crimes cometidos pelo homem, ele chegou a invadir sua residência, a filmou no banho e passou a ameaçá-la com a divulgação do vídeo em redes sociais. Também relatou que era agredida com tapas e socos no rosto, braços e pernas, o que resultou em hematomas que foram fotografados e anexados à ocorrência.

O suspeito também teria afirmado que “não teme a polícia nem medidas protetivas”, referindo-se à legislação de proteção à mulher como “apenas um papel”. Ele estava vigiando a vítima há dias, e no último dia (11), ao flagrar a mulher retornando de viagem acompanhada de um amigo, ele utilizou o carro da empresa, onde trabalha, e jogou o veículo bloqueando a passagem da vítima e do amigo.

Após isso, ele furou os pneus do carro com uma chave de fenda na mão e começou a bater no vidro insistindo que o homem descesse, o ameaçando de morte. O amigo da vítima, arrancou com o veículo passando por cima do canteiro central e foi procurar ajuda no 2°BPM, sendo seguido pelo homem até o batalhão.

O dano e ameaça contra o amigo da vítima foram registrados na Terceira Delegacia de Polícia Civil. A mulher fez denúncia na Delegacia de Atendimento à Mulher.

Ao sair da delegacia com sua motocicleta para retornar à sua residência, a vítima foi perseguida pelo homem que estava escondido e há aproximadamente vinte metros da delegacia, ele havia estacionado o carro da empresa onde trabalha na contramão e na esquina da delegacia, saiu de trás de uma árvore.

Ele interceptou a motocicleta, parando o trânsito, cochichou para a vítima, dizendo: “não faz show, não faz show”, em seguida pegou a chave da ignição da moto da vítima.

O suspeito não esperava que a vítima estivesse sendo escoltada por viatura descaracterizada, e acabou preso por uma Investigadora de polícia, que desceu da viatura e deu voz de prisão ao suspeit.

Ele foi imobilizado no chão e conduzindo para delegacia com o auxílio de outra equipe policial da unidade especializada.

O suspeito permanece preso passará por audiência de custódia. A Polícia informa que casos de violência doméstica e perseguição devem ser denunciados e que as vítimas têm direito à proteção imediata.

A prisão foi realizada pela Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.