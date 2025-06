Relatório mostra ligeira predominância feminina em Mato Grosso do Sul

Levantamento do Observatório da Cidadania aponta que 50,8 % dos 2,86 milhões de habitantes do Estado são mulheres, embora 44 municípios ainda tenham maioria masculina

O retrato populacional divulgado pelo Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul (OCMS) revela que, quase cinco décadas após a criação do estado, a população local dobrou de tamanho e soma hoje cerca de 2,86 milhões de pessoas, das quais 50,8 % são mulheres. Mesmo com essa leve vantagem feminina na contagem geral, o estudo mostra que 44 dos 79 municípios apresentam maioria de homens, o que corresponde a 56 % do total de cidades analisadas.

As discrepâncias, contudo, são modestas: em todas as localidades a diferença entre os sexos fica abaixo de mil moradores. Rio Brilhante, por exemplo, contabiliza 37.601 habitantes, com 50,3 % de homens — apenas 201 a mais que as mulheres. O maior desequilíbrio surge em Dois Irmãos do Buriti, onde há 636 homens a mais que mulheres. Na sequência, aparecem Ribas do Rio Pardo (556), Maracaju (547), Terenos (546) e Chapadão do Sul (503) como os municípios de maior predominância masculina.

Na outra ponta, Bela Vista e Ivinhema registram o menor contraste, com cinco homens de vantagem em cada caso. Os dois menores municípios sul‑mato‑grossenses, Figueirão e Jateí, mantêm menos de quatro mil moradores e exibem diferenças de 167 e 68 habitantes entre os sexos, respectivamente.

O documento destaca ainda que, desde 1977, 27 novos municípios foram criados no Estado — um indicativo de que o crescimento populacional e a interiorização ganharam força nesse período. Os dados completos podem ser consultados no painel “Cidadania em Números”, mantido pelo OCMS em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Estado da Cidadania.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram