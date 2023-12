Policia prende homem que vendia munição e armas contrabandeadas

Policiais da Capital prenderam na manhã deste domingo (18), em flagrante, no bairro Dom Antônio Barbosa um homem que vendia munição contrabandeada no bairro.

A casa de Angelo Brito no bairro era conhecido por ser um ponto de venda de drogas. Durante a abordagem da polícia sob comando do delegado Rodrigo Camapum ao realizarem a abordagem na casa do homem verificaram que ele estava na posse de seis (06) munições calibre 357, armas e dinheiro oriundo da venda ilegal.

Durante a vistoria encontraram inúmeros tipos de armas, que estavam em baldes na varanda da casa para a venda.

Foram aprendidos: duas pistolas cal 9 mm e um revolver calibre 357 e 36 munições calibre 9 mm e 15 munições calibre 357 assim como R$9.800 reais em dinheiro captado pela venda das munições e armas.

Ângelo e o filho Luiz Henrique foram algemados e levados para a delegacia em flagrante.

