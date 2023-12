OCB traz palestrante renomado no dia do Cooperativismo

Instituição oferece palestra social para a população da Capital na semana do cooperativismo com objetivo de aproximar a comunidade ao tema.

O cooperativismo em prol da comunidade apresenta a palestra social “A coragem da esperança” com Leandro Karnal no dia 29 de junho, às 20h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225. A iniciativa, organizada pelo Sistema OCB/MS, faz parte da Semana do Cooperativismo.

O ingresso para entrada na palestra é uma lata de leite em pó, que deve ser trocada pelo convite na sede do Sistema OCB/MS, localizada na Av. Ceará, 2245, ou em uma das cooperativas parceiras: Sicoob Ipê (Av. Mato Grosso, 3195), Sicoob Unique BR (Rua Antônio Maria Coelho, 4172, Av. Afonso Pena, 2868 e Rua Abrão Júlio Rahe, 54), Unimed Campo Grande (Rua Goiás, 695), Sicredi União MS/TO (Av. Afonso Pena, 2790), Sicredi Campo Grande (Rua Teldo Kasper, 467), Uniodonto (Rua Antônio Maria Coelho, 1463), Conacentro (Rua Argirita, 245) e Unicred Eleva (Av. Afonso Pena, 3692).

Leandro Karnal é historiador, doutor em História Social pela USP, membro da Academia Paulista de Letras e professor da Unicamp por mais de 20 anos, é reconhecido em todo o país como importante palestrante, intelectual e formador de opinião.

Alguns de seus livros estão entre os mais vendidos do Brasil, como “O Inferno Somos Nós”; “Todos Contra Todos”; “Crer ou Não Crer” e “O Dilema do Porco Espinho”. O mais recente, “A Coragem da Esperança”, acabou de chegar ao mercado.

Colunista fixo do jornal “O Estado de São Paulo”, Leandro Karnal tem presença constante na mídia nacional, participando de programas como Jornal da Cultura e Café Filosófico CPFL. Na CNN, é apresentador do programa “Universo Karnal”. Suas mídias sociais alcançam mais de 8 milhões de seguidores e seus vídeos e frases circulam pela internet com enorme popularidade.

