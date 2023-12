Ex-deputado lamenta perda de líder da UCAF

Na última quarta-feira (16), morreu Franscisco Souza da Silva, 80 anos, mais conhecido como “Chico Capeta”, líder comunitário que ajudou na trajetória do desfavelamento na Capital durante mais de 60 anos, políticos e autoridades se despediram do ex-presidente da UCAF (União Campograndense de associados de moradores em favelas, assentamentos e núcleos habitacionais).

Antônio Braga, ex-deputado ( por três mandatos), vereador da Capital durante 17 anos e presidente da Casa, foi um dos responsáveis pelo nascimento da UCAF na Capital e prestou sua última homenagem ao amigo que partiu nesta semana por inúmeras intercorrências de saúde nos últimos tempos.

“Grande parceiro como líder comunitário, nome histórico deste movimento que deixou peças importantes para a continuidade deste legado a serviço do Social. Ele foi responsável pela liderança na Favela do Alves Pereira, no Dom Antônio Barbosa e atuou com maestria e coragem na liderança do comunitário da Capital, enfrentou duras brigas para que a comunidade tivesse voz e vez”, exaltou Braga que também foi peça deste importante movimento que iniciou em meados dos anos 80/90 na Capital.

A despedida ao “Chico Capeta”, reuniu figuras públicas que participaram na época desta trajetória de luta pelo bem comum, inclusão social, moradia e desfavelamento.

Dentre os presentes esteve no velório o presidente da Casa de Leis da Capital, Carlão, que é filho de também outro importante líder comunitário da época, já falecido, mas conhecido como “Curixo”, que liderou Nova Lima. Carlão prestou suas homenagens destacando o jeito combativo de “Chico Capeta” a frente das lutas e necessidades dos pobres.

O movimento nasceu na necessidade de dar voz aos menos favorecidos e junto ao Poder Público alcançarem direitos, bem-feitorias como contado por Braga, que representou a categoria na Casa de Leis na época que tudo começou, abrindo espaço para que programas e projetos chegassem de fato até as comunidades.

Franscisco também esteve a frente da CRF e FAMEMS e foi membro da Conam, todos movimentos Comunitários de atuação regional e nacional.

