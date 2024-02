Polícia prende homem que realizava “delivery” de drogas em Dourados

A Polícia Civil de Dourados, cidade distante 229 km de Campo Grande, realizou na segunda-feira (26), prendeu um jovem de 18 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “Delivery”.

De acordo dom informações, da polícia, Seção de Investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil do município, chegou ao homem, durante investigações que apuravam distribuição de entorpecentes na cidade, na modalidade “Delivery”.

O homem estava sendo monitorado pela polícia, quando foi flagrado saindo de sua residência, no Bairro Canaã IV e realizando um percurso para realizar as entregas de entorpecentes a usuários.

No momento da abordagem a polícia encontrou em sua posse dois pacotes contendo cerca de 20g fracionados de cocaína e dinheiro em espécie.

O homem afirmou que havia adquirido a droga há cerca de dois dias para seu consumo próprio, mas não soube explicar o motivo de estar transportando aquela quantidade de droga em seu veículo. Posteriormente, foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: