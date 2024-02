Homem é detido tentando entrar no Brasil com R$ 1,3 Milhão em cocaína

Um homem foi detido em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, tentando entrar no Brasil com uma grande quantidade de cocaína. Ele estava como passageiro em um táxi quando foi parado pelas equipes da Receita Federal e Polícia Militar no Posto Esdras.

Durante a abordagem, as autoridades notaram o nervosismo do suspeito, um boliviano, e decidiram revistar o veículo. No interior do táxi, foram encontrados 10 tabletes da droga, totalizando cerca de 11 quilos.

O estrangeiro admitiu que havia buscado o entorpecente na Bolívia com a intenção de entregá-lo em Corumbá, em troca de uma quantia em dinheiro. Ele e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas. Se condenado, pode enfrentar uma pena que varia de 5 a 15 anos de prisão.

A apreensão da cocaína representou um golpe significativo ao tráfico de drogas, com a Receita Federal estimando um prejuízo financeiro de R$ 1,3 milhão para os envolvidos na atividade ilícita. As autoridades seguem atentas e trabalhando para combater o tráfico na região de fronteira.