Polícia Federal combate descaminho de celulares em Dourados

A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira, 26/02, um mandado de busca e apreensão na cidade de Dourados, município distante, 225 km de Campo Grande, com o objetivo de combater crime de descaminho de celulares.

Descaminho é um crime de ordem tributária, definido como “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou saída (do país) ou pelo consumo de mercadoria”

A ação foi realizada e chegou a investigados que comercializam, pela internet, os equipamentos eletrônicos introduzidos ilegalmente no país.

