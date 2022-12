Polícia prende homem por armazenar material de pornografia infantil em Naviraí

A prisão foi feita pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), com apoio da Delegacia Regional de Naviraí

Homem que não teve o nome divulgado, de 30 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (15), no bairro Ipê da cidade de Naviraí, distante 366 quilômetros de Campo Grande, suspeito de armazenar materialde pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Segundo informações, o homem armazenava fotos e vídeos de cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, através de aplicativos de celular e provedores de conteúdo na Internet.

A prisão realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), com apoio da Delegacia Regional de Navirai foi um desdobramento da Operação Sentinela, desenvolvida permanentemente pela DEPCA, para a repressão de pornografia infantojuvenil praticada em meio virtual. E conforme a polícia, foi efetuada durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar, expedido em virtude de representação da autoridade policial, para apurar indícios de que o suspeito armazenava as mídias.

Ao cumprirem o mandado, os policiais verificaram que o investigado armazenava grande quantidade de material ilícito em aplicativos a ele vinculados. Além disso, constatou-se que ele participava de vários grupos de um aplicativo de celular em que eram disponibilizados materiais de pornografia infantojuvenil. Diante da comprovação do crime, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante do suspeito, indiciando-o pelo cometimento do crime previsto no art. 241- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem pena máxima de 4 anos de reclusão.