Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial é apreciada na Câmara dos Deputados

Durante a sessão realizada no Plenário da Câmara, Lincoln Portela, o deputado e o 1º vice-presidente da Casa, entregou a medalha ao pastor-geral Kim Joo-cheol, o presidente da Igreja de Deus, quem agradeceu o reconhecimento.

“É o resultado de esforços e trabalhos árduos de todos os nossos membros para cumprir o papel do sal e da luz da sociedade com o amor que aprenderam de Deus Pai e de Deus Mãe. Continuaremos a amar e servir os outros com o coração da Mãe pela felicidade e paz do Brasil e da aldeia global”, disse Kim.

O deputado Sidney Leite, o indicante da Igreja de Deus, participou do momento e parabenizou pela premiação, dizendo: “Que a Igreja de Deus possa contribuir cada vez mais no nosso desenvolvimento justo, humano e sustentável”. Os comparecentes aplaudiram calorosamente as boas e constantes ações que a Igreja de Deus vem realizando no Brasil.

“Não temos dúvidas de que juntos alcançaremos nosso objetivo maior que é construir uma sociedade mais justa, fraterna, próspera e solidária”, disse Arthur Lira, o presidente da Casa, a respeito dos agraciados. Entre os 31 homenageados estão a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A entrega foi acompanhada ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube.

Atuação no Brasil

No Brasil, a Igreja de Deus ajuda o desenvolvimento e harmonia do país e das comunidades, cuidando da vida do próximo por mais de 10 anos. Em todo o país, inclusive São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pernambuco, Acre e Sergipe, os trabalhos voluntários foram organizados mais de 170 vezes, incluindo limpeza ambiental, doação de sangue e auxílio às crianças, aos idosos e aos vizinhos desfavorecidos.

A igreja também promove eventos consistentes de doação de sangue, contribuindo para resolver a escassez de suprimentos de sangue e aumentar a conscientização sobre doação de sangue. Até agora, houve cerca de 700 doadores de sangue e 275.600 ml de sangue foram doados. A doação de sangue de uma pessoa pode salvar três vidas; isto significa que o sangue doado tem salvo 2067 vidas.

Em Manaus, também assumiu a liderança no socorro aos desastres, como a restauração de danos causados pelo incêndio no Educandos e a entrega de necessidades ao acampamento de refugiados venezuelanos. Em Campo Grande, a Igreja chegou há um pouco mais de um ano.

Em Brasília, quando a propagação da COVID-19 se intensificou, os jovens desta igreja entregaram máscaras, cartas manuscritas e lanches para a Administração de Taguatinga, hospitais e lares de idosos e assim compartilharam seus corações de conforto e de encorajamento.

No mundo

A Igreja de Deus é uma igreja global, que começou na Coreia e foi estabelecida em 175 países ao redor do mundo contando com 3,3 milhões de crentes. A intituição tem parceria com a ONU (Organização das Nações Unidas)

A igreja tem se dedicado ao alívio de desastres nacionais e à superação de crises, como a recuperação de áreas danificadas por furacões na Flórida, Estados Unidos, a entrega de donativos às vítimas devido à erupção vulcânica subaquática em Tonga, a recuperação de áreas danificadas por tufão Hinnamnor na Coreia do Sul e o auxílio aos vulneráveis da COVID-19 em todo o mundo.

Medalha Mérito Legislativo