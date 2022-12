Recém-nascidos são transferidos para a Capital em estado grave após capotamento

Recém-nascidos com apenas um mês de vida foram transferidos em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, após o carro onde estavam capotar, depois de o condutor fugir da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na BR-267, próximo à cidade de Bataguassu, a 341 quilômetros da Capital.

Conforme o site Da Hora Bataguassu, uma criança de dois anos também estava no interior do carro. O motorista seguia pela rodovia e ao passar pelo posto de fiscalização da PRF, não obedeceu ordem de parada e fugiu em alta velocidade na direção do Distrito Porto XV.

Na entrada de um reta em y o condutor perdeu o controle da direção e capotou várias vezes o carro que parou em meio a vegetação as margens da via. Durante o capotamento, um dos bebês foi arremessado para fora do veículo.

O bebê arremessado teve vários ferimentos e possível fratura no crânio. Dentro do carro estavam um rapaz de 19 anos e outro com 32. Ambos foram presos e levados com a droga para a delegacia da cidade. Os três presos autuados por tráfico de drogas.