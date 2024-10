Polícia prende foragido por estupro de vulnerável em Dourados

A Polícia Civil de Dourados cumpriu um mandado de prisão preventiva a um homem de 36 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A investigação foi realizada pela Delegacia de Paranhos, município da região sul do Estado, distante 462 quilômetros de Campo Grande, que constatou crime de abuso sexual contra sua enteada, há pelo menos quatro anos.

Conforme informações da Polícia Civil, os abusos à vítima, atualmente com 13 anos, chegaram ao conhecimento da unidade policial em setembro deste ano. A autoridade policial indiciou indiretamente o suspeito, pois ele havia se evadido, e representou pela sua prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, com o mandado de prisão, a equipe de investigação iniciou as buscas pelo autor, que estava foragido. Após o trabalho de investigação, a Seção de Investigações Gerais de Paranhos conseguiu localizar o homem, na cidade de Dourados.

A equipe solicitou apoio da SIG (Sistema de Informações Geográficas) de Dourados, que cumpriram o mandado de prisão na data tarde de ontem (29). O autor foi conduzido a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados onde permanece preso, à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais