Polícia fecha boca de fumo e prende duas pessoas por tráfico de drogas em Mundo Novo

Na manhã de terça-feira (29), a Polícia Civil de Mundo Novo, distante 463 quilômetros de Campo Grande, realizou uma operação com o objetivo de coibir o tráfico de drogas doméstico no município. Durante cumprimento de busca e apreensão em uma residência localizada na área central da cidade, os policiais encontraram diversas porções de crack e maconha, prontas para comercialização.

De acordo com informações da Polícia Civil, além da droga, dinheiro e telefones celulares também foram apreendidos. Três pessoas foram encaminhadas para delegacia e foram ouvidas na condição de testemunhas.

ainda conforme a polícia, um homem de 34 anos e uma mulher da mesma idade foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ambos possuem extenso histórico criminal pela pratica de diversos delitos.

