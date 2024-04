Temporal atinge Campo Grande e deixa ruas alagadas nesta segunda

Confirmando as previsões meteorológicas, uma chuva intensa caiu sobre Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (15). A chuva começou por volta das 9h30, veio acompanhada de rajadas de vento e raios em alguns pontos da cidade. O alto volume de chuva foi registrado em diversas regiões da cidade, como, Centro, Moreninhas, Parque dos Poderes, Jardim Seminário e Bairro Santo Antônio.

De acordo com informações do instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o volume da chuva desta segunda-feira, será divulgado no relatório emitido na manhã terça-feira (16).

Ainda conforme o Inmet, Mato Grosso do Sul está sob alerta laranja para chuvas e tempestades, onde são esperados precipitações acima de 30 milímetros e de vento de mais de 70km/h. O alerta é válido até a noite de terça-feira (16).

O Inmet alerta ainda para o risco de queda de árvores e interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ainda de acordo como Inmet, das 9h da manhã do domingo (14), até 9h desta segunda-feira, Rio Brilhante registrou acumulado de chuvas de 108 milímetros, Três Lagoas, no leste do Estado, registrou 116,5 e em Campo Grande, apenas 4,4 milímetros.

A média de chuvas par a Campo Grande ,no mês de abril, é de 116,5 milímetros. Até agora, choveu 85 milímetros, cerca de 74% do esperado, de acordo como Inmet.

